Россия нанесла ракетный удар по Селидово: повреждены многоэтажки, админздания и автомобили

Результат ракетной атаки по Селидово. Фото: Facebook

Сегодня ночью, 05 декабря 2023 года, российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру города Селидово, ориентировочно в 01 час. 00 мин. произошел обстрел четырьмя ракетами С-300. Об атаке сообщил Селидовский городской совет.



В результате обстрела повреждено: четыре многоэтажных дома, семь административных зданий, четыре частных легковых автомобиля.

Результат ракетной атаки по Селидово. Фото: Facebook

Результат ракетной атаки по Селидово. Фото: Facebook

«Погибших и пострадавших нет. Ведутся работы по ликвидации последствий вражеских обстрелов», — отметили в местном городском совете.

Результат ракетной атаки по Селидово. Фото: Facebook

В Национальной полиции зафиксировали удар по городской инфраструктуре, подтвердив разрушение пятиэтажного здания учебного заведения, также двух частных предприятий и многоквартирного дома.



«К счастью, никто из людей не пострадал», — добавили в Нацполиции.



Напомним, по состоянию на утро 4 декабря в Новогродовке Донецкой области на месте ракетной атаки по многоквартирному дому из-под завалов достали тело погибшей девочки.