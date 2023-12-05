Россия нанесла ракетный удар по Селидово: повреждены многоэтажки, админздания и автомобили

Сегодня ночью, 05 декабря 2023 года, российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру города Селидово, ориентировочно в 01 час. 00 мин. произошел обстрел четырьмя ракетами С-300. Об атаке сообщил Селидовский городской совет.
В результате обстрела повреждено: четыре многоэтажных дома, семь административных зданий, четыре частных легковых автомобиля.
Результат ракетной атаки по Селидово. Фото: Facebook
Результат ракетной атаки по Селидово. Фото: Facebook
«Погибших и пострадавших нет. Ведутся работы по ликвидации последствий вражеских обстрелов», — отметили в местном городском совете.
Результат ракетной атаки по Селидово. Фото: Facebook
В Национальной полиции зафиксировали удар по городской инфраструктуре, подтвердив разрушение пятиэтажного здания учебного заведения, также двух частных предприятий и многоквартирного дома.
«К счастью, никто из людей не пострадал», — добавили в Нацполиции.
Напомним, по состоянию на утро 4 декабря в Новогродовке Донецкой области на месте ракетной атаки по многоквартирному дому из-под завалов достали тело погибшей девочки.