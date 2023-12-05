Росія завдала ракетного удару по Селидовому: пошкоджено багатоповерхівки, адмінбудівлі та автомобілі

Результат ракетної атаки по Селидовому. Фото: Facebook

Сьогодні вночі, 05 грудня 2023 року, російські окупанти завдали ракетного удару по центру міста Селидове, орієнтовно о 01 год. 00 хв стався обстріл чотирма ракетами С-300. Про атаку повідомила Селидівська міська рада.



Внаслідок обстрілу пошкоджено: чотири багатоповерхові будинки, сім адміністративних будівель, чотири приватні легкові автомобілі.

Результат ракетної атаки по Селідовому. Фото: Facebook

Результат ракетної атаки по Селідовому. Фото: Facebook

«Загиблих та постраждалих немає. Ведуться роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу», — зазначили у місцевій міській раді.

Результат ракетної атаки по Селідовому. Фото: Facebook

У Національній поліції зафіксували удар по міській інфраструктурі, підтвердивши руйнування п'ятиповерхової будівлі навчального закладу, а також двох приватних підприємств та багатоквартирного будинку.



«На щастя, ніхто з людей не постраждав», - додали в Нацполіції.



Нагадаємо, станом на ранок 4 грудня у Новогродівці Донецької області на місці ракетної атаки по багатоквартирному будинку з-під завалів дістали тіло загиблої дівчинки.