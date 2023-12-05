Украинские военные стали использовать танки Leopard для обороны — СМИ

Украинские военные начали использовать танки Leopard для обороны, в частности, в качестве дальнобойной артиллерии. Они заняты в районе Авдеевки и Лимана Донецкой области. Об этом сообщило Yahoo News со ссылкой на новостное агентство AFP.

«Поскольку наступление Украины истекло этим летом, танки Leopard были развернуты для удержания линии», — говорится в материале.

Журналисты новостного агентства пообщались с двумя украинскими военными, которые рассказали, что танки Leopard не используются так, как во время контрнаступления.

Отмечается, что танки Leopard расположены вдоль фронта, действуя больше в качестве дальнобойной артиллерии, чем наступательной боевой техники. Именно такой способ развертывания танков соответствует тенденции в Украине, где сейчас необходимо закрепиться, чтобы блокировать продвижение России, пишет издание.

Вблизи Лимана танки Leopard в большинстве своем работают парами, выстреливая примерно по 15 снарядов по позициям армии России. Также эти танки используются и у Авдеевки, чтобы сдержать наступление россиян.

Ранее сообщалось, что правительство Украины и немецкая компания Rheinmetall заключили контракт на поставку систем Leopard 1, в том числе 25 основных боевых танков Leopard 1A5, пяти бронированных эвакуационных машин (Bergepanzer 2) и двух танков для обучения водителей. Поставка должна состояться в 2024 году.