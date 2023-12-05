Українські військові почали використовувати танки Leopard для оборони — ЗМІ

Українські військові почали використовувати танки Leopard для оборони, зокрема, як далекобійну артилерію. Вони зайняті в районі Авдіївки та Лимана Донецької області. Про це повідомило Yahoo News з посиланням на агентство новин AFP.

«Оскільки наступ України закінчився цього літа, танки Leopard були розгорнуті для утримання лінії», — йдеться в матеріалі.

Журналісти агентства новин поспілкувалися з двома українськими військовими, які розповіли, що танки Leopard не використовуються так, як під час контрнаступу.

Зазначається, що танки Leopard розташовані вздовж фронту, діючи більше як далекобійна артилерія, ніж наступальна бойова техніка. Саме такий спосіб розгортання танків відповідає тенденції в Україні, де зараз необхідно закріпитись, щоб блокувати просування Росії, пише видання.

Поблизу Лимана танки Leopard здебільшого працюють парами, вистрілюючи приблизно по 15 снарядів за позиціями армії Росії. Також ці танки використовуються і в Авдіївки, щоб стримати настання росіян.

Раніше повідомлялося, що уряд України та німецька компанія Rheinmetall уклали контракт на постачання систем Leopard 1, у тому числі 25 основних бойових танків Leopard 1A5, п'яти броньованих евакуаційних машин (Bergepanzer 2) та двох танків для навчання водіїв. Постачання має відбутися у 2024 році.