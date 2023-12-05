Во вторник, 5-го декабря в Краматорске волонтеров поздравили с праздником. Об этом сообщает Краматорский городский совет.

В горсовете отметили, что особенно актуален этот праздник сегодня, ведь на плечах волонтеров лежит немалая помощь и ответственность во время войны.

В условиях военного времени понятие «волонтер» для Украины приобрело чрезвычайно важное значение, ведь это тысячи людей, которые обеспечивают надежный тыл нашей армии и поддержку вынужденным переселенцам.



"Спасибо каждому присутствующему здесь от себя лично и от всей нашей общины за добрые дела, которые вы делаете бесполезно. Здесь собрались добрые люди кто-то занимается спасением животных, кто-то — людей, вы принимаете участие в выдачах гумпомощи жителям города, помогаете прифронтовым общинам, эвакуируете пострадавших, заботитесь о ментальном здоровье детей и, самое главное, протягиваете руку помощи тем, кто сегодня борется за нашу независимость военным", — поблагодарил волонтеров Александр Гончаренко.