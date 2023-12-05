У вівторок, 5 грудня у Краматорську волонтерів привітали зі святом. Про це повідомляє Краматорська міська рада.

У міськраді зазначили, що особливо актуальне це свято сьогодні, адже на плечах волонтерів лежить чимала допомога та відповідальність під час війни.

В умовах воєнного часу поняття «волонтер» для України набуло надзвичайно важливого значення, адже це тисячі людей, які забезпечують надійний тил нашої армії та підтримку вимушеним переселенцям.



"Дякую кожному присутньому тут від себе особисто і від усієї нашої громади за добрі справи, які ви робите марно. Тут зібралися добрі люди, хтось займається порятунком тварин, хтось — людей, ви берете участь у видачах гумдопомоги мешканцям міста, допомагаєте прифронтовим. громадам, евакуюєте постраждалих, дбаєте про ментальне здоров'я дітей і, найголовніше, простягаєте руку допомоги тим, хто сьогодні бореться за нашу незалежність військовим", — подякував волонтерам Олександр Гончаренко.