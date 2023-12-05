Военные, которые имеют звание Героя Украины, получит собственное жилье — Зеленский

Все защитники, получившие с начала полномасштабной войны звание Героя Украины, будут иметь собственное жилье от государства. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в обращении во вторник, 5 декабря.

«И о тех, кто с нами, и о семьях всех тех, кто отдал свою жизнь за страну ... Это самое малое, что мы можем сделать для всех, кто героически защищал и защищает Родину. За их мужество, отвагу, самопожертвование, за все, что они сделали», — сказал Зеленский.

По меньшей мере, с начала полномасштабного вторжения такое звание получили 360 людей. 210 из них награждены посмертно. Зеленский заверил, что государство позаботится о каждом из них.