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Військові, які мають звання Героя України, отримають власне житло — Зеленський

05 грудня 2023, 21:12

Військові, які мають звання Героя України, отримають власне житло — Зеленський

Усі захисники, які з початку повномасштабної війни отримали звання Героя України, матимуть власне житло від держави. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у зверненні у вівторок, 5 грудня.

«І про тих, хто з нами, і про сім'ї всіх тих, хто віддав своє життя за країну… Це найменше, що ми можемо зробити для всіх, хто героїчно захищав та захищає Батьківщину. За їхню мужність, відвагу, самопожертву, за все, що вони зробили», — сказав Зеленський.

Щонайменше з початку повномасштабного вторгнення таке звання отримали 360 людей. 210 із них нагороджено посмертно. Зеленський запевнив, що держава подбає про кожного з них.

 

 

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