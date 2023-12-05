Полицейские Луганщины вместе с детьми-переселенцами украсили вкусности для военных

Полицейские Луганщини вместе с детьми-переселенцами украсили вкусности для военных. Об этом сообщает полиция Луганской области.

В канун дня Святого Николая ювенальные полицейские вместе с коллегами по управлению главной инспекции посетили шелтер для переселенцев в Днепре и провели для детей из Луганщины мастер-класс по росписи имбирных пряников.

В полиции добавили, что дети с увлечением и удовольствием приняли участие в оформлении имбирных пряников, тщательно отнеслись к задачам кулинарного мастер-класса и все вместе создали не только вкусное, красивое лакомство к чаю, но и прекрасные подарки военным, которые сейчас защищают родную Луганщину.