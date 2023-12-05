Поліцейські Луганщини разом із дітьми-переселенцями прикрасили смакоти для військових. Про це повідомляє поліція Луганської області.

Напередодні дня Святого Миколая ювенальні поліцейські разом із колегами з управління головної інспекції відвідали шелтер для переселенців у Дніпрі та провели для дітей із Луганщини майстер-клас із розпису імбирних пряників.

У поліції додали, що діти із захопленням та задоволенням взяли участь в оформленні імбирних пряників, ретельно поставилися до завдань кулінарного майстер-класу і всі разом створили не лише смачні, гарні ласощі до чаю, а й чудові подарунки військовим, які зараз захищають рідну Луганщину.