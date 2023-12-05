В оккупированном Мариуполе катастрофическая ситуация с беспризорными собаками

Ситуация с беспризорными животными в оккупированном Мариуполе катастрофическая. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Как сообщили в говодском совете, количество животных увеличилось из-за того, что их хозяева погибли или уехали из блокады.

Российские заватчики разрушили профильное коммунальное предприятие «Счастливые животные», занимавшееся стерилизацией и вакцинацией собак. Никакой системной работы оккупанты, чтобы решить вопрос с беспризорными животным, не проводили.Теперь жители города в местных чатах сообщают о многочисленных стаях бездомных собак в разных районах города. Горожане боятся гулять возле собственных домов.

«Мою дочь сегодня укусила собака возле МГУ. На Черемушках тоже такая ситуация собаки бросаются! Как ходить и гулять с детьми?!», — жалуются люди.