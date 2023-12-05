В окупованому Маріуполі катастрофічна ситуація з безпритульними собаками

Ситуація з безпритульними тваринами в окупованому Маріуполі катастрофічна. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Як повідомили у держводській раді, кількість тварин збільшилася через те, що їхні господарі загинули або виїхали з блокади.

Російські заватчики зруйнували профільне комунальне підприємство «Щасливі тварини», яке займалося стерилізацією та вакцинацією собак. Жодної системної роботи окупанти, щоб вирішити питання з безпритульною твариною, не проводили. Тепер жителі міста в місцевих чатах повідомляють про численні зграї бездомних собак у різних районах міста. Містяни бояться гуляти біля власних будинків.

«Мою доньку сьогодні вкусив собака біля МДУ. На Черемхах теж така ситуація собаки кидаються! Як ходити та гуляти з дітьми?!», — скаржаться люди.