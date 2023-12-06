На пожаре в Краматорском районе спасли женщину — ГСЧС

В Краматорском районе на пожаре спасли женщину. Фото: ГСЧС в Донецкой области

Шестого декабря в 03:22 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Долгая Балка Краматорского района. Об этом сегодня сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.

Отмечается, что на месте происшествия спасатели 41 государственной пожарно-спасательной части установили, что происходит горение кровли и перекрытий жилого дома.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили в доме 88-летнюю женщину, которая не могла самостоятельно выбраться из задымленного помещения и вывели ее на свежий воздух. После осмотра врачами женщина от госпитализации отказалась.

В 04:54 пожарные ликвидировали возгорание на площади 270 кв. метров.

Причина и обстоятельства пожара устанавливаются специалистами, сообщили в ГУ ГСЧС в Донецкой области.