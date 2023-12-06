На пожежі в Краматорському районі врятовано жінку — ДСНС

У Краматорському районі під час пожежі врятували жінку. Фото: ДСНС у Донецькій області

6 грудня о 03:22 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння у селі Довга Балка Краматорського району. Про це сьогодні повідомило Головне управління ДСНС України у Донецькій області.

На місці події рятувальники 41 державної пожежно-рятувальної частини встановили, що відбувається горіння покрівлі та перекриттів житлового будинку.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили у будинку 88-річну жінку, яка не могла самостійно вибратися із задимленого приміщення та вивели її на свіже повітря. Після огляду лікарями жінка від шпиталізації відмовилася.

О 04:54 пожежники ліквідували спалах на площі 270 кв. метрів.

Причина та обставини пожежі встановлюються фахівцями, повідомили у ГУ ДСНС у Донецькій області.