РФ обстреляла Авдеевку из авиации и танков: разрушена больница и шкода

Оккупанты атаковали Донецкую область. Фото: полиция

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 21 удар по гражданскому населению в Донецкой области. В Авдеевке армия РФ разрушила больницу и учебное заведение. О пострадавших и разрушениях сообщили в пресс-службе полиции региона.



«По Авдеевке враг бил из авиации и танков. Разрушения получили больница, учебное заведение», — говорится в сообщении.





Также попадания вражеских снарядов зафиксированы в 13 населенных пунктах: города Курахово, Селидово, Часов Яр, села Бердичи, Дружба, Ласточкино, Малиновка, Николаевка, Новокалиново, Алексеевка, Соловьево, Торское.





Отмечается, что в результате обстрелов повреждены 25 гражданских объектов — 10 жилых домов, админздания, 2 частных предприятия, 3 учебных заведения, больница, автомобили.





Из «Градов» оккупанты ударили по Часовому Яру — убили человека и 6 ранили. Повреждены 6 частных домов. В результате артиллерийского обстрела в селе Торское ранено гражданское лицо.



Четырьмя ракетами «С-300» армия России попала по городу Селидово. Разрушено учебное заведение, повреждены 2 админздания, 2 частных предприятия, многоквартирные дома, автомобили.





Два дома повреждены в результате артобстрела в Николаевке.



Напомним, шестого декабря в 03:22 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Долгая Балка Краматорского района.