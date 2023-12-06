РФ обстріляла Авдіївку з авіації та танків: зруйновано лікарню та школу

Окупанти атакували Донецьку область. Фото: полиция

Минулої доби окупанти завдали 21 удару по цивільному населенню в Донецькій області. В Авдіївці армія РФ зруйнувала лікарню та навчальний заклад. Про постраждалих та руйнування повідомили у пресслужбі поліції регіону.



«Щодо Авдіївки ворог бив з авіації та танків. Руйнування отримали лікарня, навчальний заклад», — йдеться у повідомленні.





Також влучення ворожих снарядів зафіксовано у 13 населених пунктах: міста Курахове, Селидове, Часів Яр, села Бердичі, Дружба, Ласточкіне, Малинівка, Миколаївка, Новокалинове, Олексіївка, Соловйове, Торське.





Зазначається, що внаслідок обстрілів пошкоджено 25 цивільних об'єктів — 10 житлових будинків, адмінбудівлі, 2 приватні підприємства, 3 навчальні заклади, лікарня, автомобілі.





З «Градів» окупанти вдарили по Часовому Яру — вбили людину та 6 поранили. Пошкоджено 6 приватних будинків. Внаслідок артилерійського обстрілу в селі Торське поранено цивільну особу.





Чотирма ракетами «С-300» армія рф поцілила по місту Селидове. Зруйновано навчальний заклад, пошкоджено 2 адмінбудівлі, 2 приватних підприємства, багатоквартирні будинки, автомобілі.





Два будинки пошкоджено внаслідок артобстрілу у Миколаївці.





Нагадаємо, 6 грудня о 03:22 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння у селі Довга Балка Краматорського району.