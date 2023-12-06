В Донецке прогремели взрывы: в небе виднеется густой дым

Во временно оккупированном Донецке сегодня днем, 6 декабря, прогремели взрывы. В Буденовском районе сильное задымление, возможен прилет по нефтебазе. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.



Отмечается, что после 15:00 в Донецке раздались взрывы. Так, в Буденовском районе горят цистерны с топливом после обстрела.



В свою очередь так называемый глава Донецка Алексей Кулемзин написал в Telegram-канале об обстреле.



«Во всех районах города очень шумно! Враг бьет по мирным кварталам Донецка. Будьте осторожны! Не покидайте укрытий!», — написал он.

Напомним, в Кировском районе временно захваченного Россией Донецка пострадали двое местных жителей из-за сброса взрывоопасного предмета.