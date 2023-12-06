У Донецьку пролунали вибухи: у небі видніється густий дим

У тимчасово окупованому Донецьку сьогодні вдень, 6 грудня, пролунали вибухи. У Будьонівському районі сильне задимлення, можливий приліт нафтобазою. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.



Зазначається, що після 15:00 у Донецьку пролунали вибухи. Так, у Будьонівському районі горять цистерни із паливом після обстрілу.



Своэю чергою так званий голова Донецька Олексій Кулемзін написав у Telegram-каналі про обстріл.



«У всіх районах міста дуже галасливо! Ворог б'є мирними кварталами Донецька. Будьте обережні! Не залишайте укриттів!», — написав він.

Нагадаємо, у Кіровському районі тимчасово захопленого Росією Донецька постраждали двоє місцевих жителів через скидання вибухонебезпечного предмета.