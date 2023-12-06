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Украина вернула домой еще восьмерых детей

06 декабря 2023, 18:21

Украина вернула домой еще восьмерых детей

В среду, 6 декабря Украина вернула домой еще восьмерых детей. Вскоре они воссоединятся со своими семьями. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрея Ермака.

«Совместные усилия способны сотворить предрождественское чудо - четверо девочек и четверо парней от 8 до 18 лет уже скоро воссоединятся со своими семьями и встретят праздники в объятиях своих близких на Родине», — говорится в сообщении..

Также Ермак добавил, что работа не прекрашантся, пока каждый похищенный ребенок не будет возвращен домой. 

 

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