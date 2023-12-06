У середу, 6 грудня, Україна повернула додому ще вісьмох дітей. Незабаром вони з'єднаються зі своїми сім'ями. Про це повідомив голова Офісу президента Андрія Єрмака.

"Спільні зусилля здатні створити передріздвяне диво - четверо дівчаток і четверо хлопців від 8 до 18 років вже незабаром возз'єднаються зі своїми сім'ями і зустрінуть свята в обіймах своїх близьких на Батьківщині", - йдеться у повідомленні.

Також Єрмак додав, що робота не припиняться, доки кожну викрадену дитину не буде повернуто додому.