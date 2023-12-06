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Байден: Если Путин захватит Украину, он будет нападать на союзников по НАТО

06 декабря 2023, 20:55

Байден: Если Путин захватит Украину, он будет нападать на союзников по НАТО

Во вторник, 6 декабря президент США Джо Байден заявил, что Конгресс США «должен утвердить дополнительное финансирование для Украины», противостоящей российской агрессии. Обращение президеньа США транслировало «Голос Америки».

«Уже почти два года величественный народ Украины защищается от амбиций президента РФ Владимира Путина доминировать в Украине. Соединенные Штаты должны гордиться тем, что мы помогаем Украине добиваться успеха, предоставляем оружие, боеприпасы...Мы готовы поддерживать Украину и дальше», — заявил Байден.

По слловам Байдена, Путин не остановится если захватит Украину.

«Мы ясно понимаем, что Путин, если он захватит Украину, продолжит свое движение, он будет нападать на союзников по НАТО, и мы увидим то, что мы не видим сейчас. Мы не хотим увидеть, когда американские военные воюют с российскими военными», — подчеркнул Байден.

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