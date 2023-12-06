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Байден: Якщо Путін захопить Україну, він нападатиме на союзників НАТО

06 грудня 2023, 20:55

Байден: Якщо Путін захопить Україну, він нападатиме на союзників НАТО

У вівторок, 6 грудня, президент США Джо Байден заявив, що Конгрес США «має затвердити додаткове фінансування для України», що протистоїть російській агресії. Звернення президента США транслювало «Голос Америки».

«Вже майже два роки величний народ України захищається від амбіцій президента РФ Володимира Путіна домінувати в Україні. Сполучені Штати мають пишатися тим, що ми допомагаємо Україні досягати успіху, надаємо зброю, боєприпаси... Ми готові підтримувати Україну й надалі», — заявив Байден.

За словами Байдена, Путін не зупиниться якщо захопить Україну.

«Ми ясно розуміємо, що Путін, якщо він захопить Україну, продовжить свій рух, він нападатиме на союзників по НАТО, і ми побачимо те, що ми не бачимо зараз. Ми не хочемо побачити, коли американські військові воюють із російськими військовими», — наголосив Байден.

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