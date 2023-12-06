Сотрудничали с РФ во время оккупации восточных областей: трое коллаборантов приговорены к лишению свободы

Реальные сроки заключения получили еще три коллаборанта, которые сотрудничали с оккупантими во временно захваченной Луганщине и в течение оккупации части Харьковской области. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

В Харьковской области

Коллаборантом оказался 52-летний житель Балаклеи, поддержавший захватчиков сразу после начала полномасштабного вторжения России.

По данным следствия, в период захвата города он проводил телефонную связь в помещения местных оккупационных органов страны-агрессора.

Также он организовывал трансляцию пропагандистских радиоканалов России на территории города через сеть громкоговорителей на инфраструктурных зданиях.

Еще одна коллаборантка – жительница Купянского района, которая в период захвата общины добровольно возглавила оккупационный центр предоставления социальных услуг.

На этой «должности» она организовывала раздачу так называемой «гумпомощи» из страны-агрессора. В состав «гумпакета» обязательно входила пропагандистская газета России «Харьков Z», которая отрицала вооруженную агрессию России и оправдывала преступления захватчиков.

В Луганской области

Тюремный срок получил эксчиновник одного из коммунальных учреждений области, который в апреле 2022 года согласился возглавить подразделение «пенсионного фонда «ЛНР» в Новопсковском районе».

В рядах захватчиков он встречался с местными предпринимателями и призвал их наполнять оккупационный бюджет из-за уплаты «пенсионных сборов» в казну России.

Сотрудники СБУ задержали коллаборанта, когда он скрыто прибыл в Киев как вынужденный переселенец и пытался «легализироваться» под видом волонтера.

Троим коллаборантам суд назначил от 5 до 11 лет тюрьмы.