Співпрацювали з РФ під час окупації східних областей: трьох колаборантів засуджено до позбавлення волі

Реальні терміни ув'язнення отримали ще три колаборанти, які співпрацювали з окупантами у тимчасово захопленій Луганщині та протягом окупації частини Харківської області. Про це повідомляє Служба безпеки України.

У Харківській області

Колаборантом виявився 52-річний житель Балаклії, який підтримав загарбників одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії.

За даними слідства, у період захоплення міста він проводив телефонний зв'язок до приміщень місцевих окупаційних органів країни-агресора.

Також він організовував трансляцію пропагандистських радіоканалів Росії на території міста через мережу гучномовців на інфраструктурних будівлях.

Ще одна колаборантка – мешканка Куп'янського району, яка під час захоплення громади добровільно очолила окупаційний центр надання соціальних послуг.

На цій «посаді» вона організовувала роздачу так званої «гумпомочі» із країни-агресора. До складу «гумпакету» обов'язково входила пропагандистська газета Росії «Харків Z», яка заперечувала збройну агресію Росії та виправдовувала злочини загарбників.

У Луганській області

Тюремний термін отримав ексчиновник однієї з комунальних установ області, яка у квітні 2022 року погодилася очолити підрозділ «пенсійного фонду «ЛНР» у Новопсковському районі».

У лавах загарбників він зустрічався з місцевими підприємцями та закликав їх наповнювати окупаційний бюджет через сплату «пенсійних зборів» до скарбниці Росії.

Співробітники СБУ затримали колаборанта, коли він приховано прибув до Києва як вимушений переселенець та намагався «легалізуватися» під виглядом волонтера.

Трьом колаборантам суд призначив від 5 до 11 років ув'язнення.