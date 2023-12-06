«Германия — не союзник Украины»: Россия распространила фейк, перекрутив слова немецкого министра обороны

«Германия — не союзник Украины». Такие заголовки появились в российских СМИ, а также в Telegram официальной представительницы МИД РФ Марии Захаровой.



По ее словам, немецкое руководство опомнилось и переобулось: «Украина никакой им не союзник!» В качестве первоисточника приводится свежее интервью Бориса Писториуса немецкому телеканалу ZDF.



Однако данную фразу, Захарова вырвала из контекста. Пропагандисты зацепились за слово «Bündnispartner» (Бундниспатна) переведя его как «союзник». На самом деле оно буквально означает «партнер по Альянсу».



Таким образом, Писториус имел в виду, что Украина не является членом НАТО и, соответственно союзником Германии именно по Альянсу. Слово «союзник» в классическом понимании на немецком звучит как «Verbündete» (Фебундете). Его, кстати, Писториус тоже использует в интервью.



«Мы доставляем то, что можем. Это касается и практически всех остальных союзников и партнеров», — сказал Писториус.