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«Німеччина – не союзник України»: Росія поширила фейк, перекрутивши слова німецького міністра оборони

06 грудня 2023, 21:19

«Німеччина – не союзник України»: Росія поширила фейк, перекрутивши слова німецького міністра оборони

«Німеччина — не союзник України». Такі заголовки з'явилися у російських ЗМІ, а також у Telegram офіційної представниці МЗС РФ Марії Захарової.

За її словами, німецьке керівництво схаменулося і перевзулося: «Україна ніякий їм не союзник!» Як першоджерело наводиться свіже інтерв'ю Бориса Пісторіуса німецькому телеканалу ZDF.

Однак цю фразу Захарова вирвала з контексту. Пропагандисти зачепилися за слово «Bündnispartner» (Бундніспатна) перевівши його як «союзник». Насправді воно буквально означає «партнер Альянсу».

Таким чином, Пісторіус мав на увазі, що Україна не є членом НАТО і відповідно союзником Німеччини саме по Альянсу. Слово «союзник» у класичному розумінні німецькою звучить як «Verbündete» (Фебундете). Його, до речі, Пісторіус також використовує в інтерв'ю.

«Ми доставляємо те, що можемо. Це стосується і практично решти всіх союзників і партнерів», — сказав Пісторіус.

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