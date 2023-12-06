«Німеччина — не союзник України». Такі заголовки з'явилися у російських ЗМІ, а також у Telegram офіційної представниці МЗС РФ Марії Захарової.



За її словами, німецьке керівництво схаменулося і перевзулося: «Україна ніякий їм не союзник!» Як першоджерело наводиться свіже інтерв'ю Бориса Пісторіуса німецькому телеканалу ZDF.



Однак цю фразу Захарова вирвала з контексту. Пропагандисти зачепилися за слово «Bündnispartner» (Бундніспатна) перевівши його як «союзник». Насправді воно буквально означає «партнер Альянсу».



Таким чином, Пісторіус мав на увазі, що Україна не є членом НАТО і відповідно союзником Німеччини саме по Альянсу. Слово «союзник» у класичному розумінні німецькою звучить як «Verbündete» (Фебундете). Його, до речі, Пісторіус також використовує в інтерв'ю.



«Ми доставляємо те, що можемо. Це стосується і практично решти всіх союзників і партнерів», — сказав Пісторіус.