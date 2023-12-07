При обстреле Донецкой области россиянами четыре жителя получили ранения

За прошедшие сутки, 6 декабря, россияне ранили четырех мирных жителей Донбасса: двух в Авдеевке, одного в Андреевке и Нелиповке. Об этом сообщил и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз.



Кроме того, удалось установить информацию об одном человеке, погибшем ранее в Новогродовке. Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1787 человек, еще 4373 гражданских получили ранения.



Общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны указано без учета Мариуполя и Волновахи. Ранее, 5 декабря, россияне обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области. В результате атаки один житель погиб, еще пять – травмированы.