Під час обстрілу Донецької області росіянами чотири мешканці отримали поранення

Минулої доби, 6 грудня, росіяни поранили чотирьох мирних жителів Донбасу: двох в Авдіївці, одного в Андріївці та Нелипівці. Про це повідомив в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз.



Крім того, вдалося встановити інформацію про одну людину, яка загинула раніше в Новогродівці. Всього з початку повномасштабної війни на Донеччині через російську агресію загинули 1787 осіб, ще 4373 цивільних отримали поранення.



Загальна кількість жертв в області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи. Раніше, 5 грудня, росіяни обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок атаки один мешканець загинув, ще п'ять – травмовано.