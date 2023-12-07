В оккупированном Луганске подростков учат военной подготовки для дальнейшей мобилизации

Во временно оккупированном Россией Луганске будет работать российский центр спецподготовки «Воин», в котором детей будут учить стрелять. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.



Отмечается, что данная организация уже выполняет задачи Министерства обороны РФ по рекрутингу и подготовке молодежи к дальнейшей службе в армии.



«Подростков будут обучать основам стрельбы, работе с беспилотниками, средствами связи и радиоэлектронной борьбы», — отметил глава региона.



По информации Лысогора, для военной подготовки ищут детей от 14 лет. А начиная с 16 лет — сразу будут готовить к мобилизации.



Напомним, на временно оккупированных территориях Луганской области дефицит медиков, поэтому россияне заставляют студентов работать в военных госпиталях.