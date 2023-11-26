В «ЛНР» оккупанты заставляют студентов работать в военных госпиталях — Лысогор

На временно оккупированных территориях Луганской области дефицит медиков, поэтому россияне заставляют студентов работать в военных госпиталях. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



«На всех раненых у захватчиков не хватает врачей. Поэтому недавно там заставляют работать в военных госпиталях студентов. Такое распределение на прохождение практики проводят в медицинских училищах, функционирующих на оккупированных территориях», — отметил он.



По словам Лысогора, в случае отказа — студентам грозят исключением из учебного заведения.



Напомним, во временно оккупированном Алчевске Луганской области так называемая полиция «ЛНР» проверяет телефоны школьников без присутствия родителей на «запрещенный контент».