В окупованому Луганську підлітків навчають військової підготовки для подальшої мобілізації

У тимчасово окупованому Росією Луганську працюватиме російський центр спецпідготовки «Воїн», де дітей навчатимуть основам військової підготовки. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.



Зазначається, що ця організація вже виконує завдання Міністерства оборони РФ з рекрутингу та підготовки молоді до подальшої служби в армії.



«Підлітків навчатимуть основ стрілянини, роботи з безпілотниками, засобами зв'язку та радіоелектронної боротьби», — зазначив голова регіону.



За інформацією Лисогора, для військової підготовки шукають дітей віком від 14 років. А починаючи з 16 років — одразу готуватимуть до мобілізації.



Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Луганської області дефіцит медиків, тож росіяни змушують студентів працювати у військових шпиталях.