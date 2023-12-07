Школы и садики обеспечены укрытиями на 80%

По данным ОВА, сооружениями гражданской защиты по состоянию на ноябрь этого года обеспечено около 80% учебных заведений. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



«В этом году Правительство выделило в общей сложности 1,5 млрд грн субвенции на эти нужды. В следующем году предусматриваем на укрытия 2,5 млрд. грн. Должны максимально обеспечить комфортные и безопасные условия для обучения детей», — отметил премьер-министр Украины.



Прежде всего в прифронтовых областях, чтобы больше учеников могли учиться очно. Ранее пять новых железобетонных мобильных укрытий установили в Дружковке.