Школи та садки забезпечені укриттями на 80%

За даними ОВА, спорудами цивільного захисту станом на листопад цього року забезпечено близько 80% навчальних закладів. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.



«Цього року Уряд виділив загалом 1,5 млрд грн субвенції на ці потреби. Наступного року передбачаємо на укриття 2,5 млрд грн. Маємо максимально забезпечити комфортні та безпечні умови для навчання дітей», - зазначив прем'єр-міністр України.



Насамперед у прифронтових областях, щоб більше учнів могли вчитися очно. Раніше п'ять нових залізобетонних мобільних укриттів встановили у Дружківці.