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В РФ определились с датой президентских выборов

07 декабря 2023, 10:03

В РФ определились с датой президентских выборов

Совет федерации России назначил дату проведения выборов президента. Они пройдут 17 марта 2024 года. Сообщение об этом появилось на сайте Совета федерации.

«По сути, этим решением дается старт начала предвыборной кампании», — сказала спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Согласно российским нормам, выборы президента назначаются Советом федерации не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что Владимир Путин решил баллотироваться на мартовских президентских выборах, что позволит ему оставаться у власти как минимум до 2030 года.

Напомним, Путин, которому Борис Ельцин передал пост президента в последний день 1999 года, уже занимает пост президента дольше, чем любой другой российский правитель со времен Иосифа Сталина, превзойдя даже 18-летний срок правления Леонида Брежнева. Путину 7 октября исполнился 71 год.

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