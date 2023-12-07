У РФ визначились із датою президентських виборів

Рада федерації Росії призначила дату проведення виборів президента. Вони відбудуться 17 березня 2024 року. Повідомлення про це з'явилось на сайті Ради федерації.

«По суті, цим рішенням дається старт початку передвиборчої кампанії», — сказала спікер верхньої палати парламенту Валентина Матвієнко.

Згідно з російськими нормами, вибори президента призначаються Радою федерації не раніше ніж за 100 днів і не пізніше ніж за 90 днів до дня голосування.

Раніше закордонні ЗМІ повідомили, що Володимир Путін вирішив балотуватися на березневих президентських виборах, що дозволить йому залишатися при владі як мінімум до 2030 року.

Нагадаємо, Путін, якому Борис Єльцин передав посаду президента в останній день 1999 року, вже обіймає посаду президента довше, ніж будь-який інший російський правитель із часів Йосипа Сталіна, перевершивши навіть 18-річний термін правління Леоніда Брежнєва. Путіну 7 жовтня виповнився 71 рік.