Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Начальники военных администраций Краматорского района получили государственные награды

07 декабря 2023, 12:52

Начальники военных администраций Краматорского района получили государственные награды

Руководителям военных администраций Краматорского района вручили государственные награды. Фото: Донецкая ОВА Руководителям военных администраций Краматорского района вручили государственные награды. Фото: Донецкая ОВА

По случаю Дня Вооруженных сил Украины заместитель председателя Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин вручил государственные награды начальникам военных администраций Краматорского района. Об этом сообщила Донецкая ОВА.

Отмечается, что награды президента «За оборону Украины» за проявленную самоотверженность при выполнении задач по обеспечению осуществления мер по обороне Украины, защите безопасности населения и интересов государства в связи с широкомасштабной вооруженной агрессией России получили начальник Соледарской ГВА Сергей Гошко, начальник Лиманской ГВА Александр Журавлев, начальник Ильиновской сельской ВА Владимир Маринич, начальник Торецкой ГВА Василий Чинчик и начальник Краматорской районной военной администрации Андрей Панков.  

Также награду президента «За оборону Украины» получил директор департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОВА Игорь Бойко и другие сотрудники.

Вадим Филашкин также вручил нагрудные знаки «Знак почета» Донецкой облгосадминистрации начальникам Северской и Часовоярской городских военных администраций Бахмутского района Алексею Воробьеву и Сергею Чаусу.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Донбасс Награды Краматорский район

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:12
В российском плену находятся 28 тысяч мирных украинцев — Лубинец
13:53
«ДНР»: в оккупированном Донецке женщины пострадали из-за сброса взрывоопасного предмета
11:52
В России рассматривают возможность проведения президентских «выборов» на оккупированных территориях
09:15
В оккупированном Луганске подростков учат военной подготовки для дальнейшей мобилизации
23:36
Донецк, Луганск и не только: Главные события 6 декабря
17:15
«ДНР»: в оккупированном Донецке трое людей пострадали из-за сброса взрывоопасных предметов
16:49
В Донецке прогремели взрывы: в небе виднеется густой дым
15:45
Германия передаст Украине почти 200 тысяч снарядов
15:43
В оккупированном Луганске взорвали авто «экс-депутата Народного совета «ЛНР»: он погиб
13:57
Об опасных модификациях «шахедов» сообщила разведка Великобритании
13:32
В Краматорске информатор РФ следил за ВСУ через оптические прицелы — СБУ
10:30
Проблема с водой в Донецке не решается
09:54
В оккупированном Бердянске произошел взрыв
09:30
Из-за российских обстрелов на Херсонщине за сутки погибли три человека, семеро ранены — ОВА
08:25
ВСУ провели контратаки возле Бахмута и Авдеевки — ISW
08:01
Российским военным приказали «взять» Авдеевку к пресс-конференции Путина — СМИ
23:19
Донецк, Луганск и не только: Главные события 5 декабря
17:01
Оккупанты обстреляли из «Градов» пункт выдачи хлеба в Часов Яре: есть погибшая, пятеро раненых
15:42
Из-за российского обстрела в Херсоне погиб волонтер в Международный день волонтера
15:15
Украинские военные стали использовать танки Leopard для обороны — СМИ
все новости
15:15
На полигоне в Рязанской области произошел взрыв
15:12
В российском плену находятся 28 тысяч мирных украинцев — Лубинец
14:57
Трое боевиков, штурмовавших позиции ВСУ под Авдеевкой и Бахмутом, приговорены к заключению
14:36
В Селидово заработала больница после ракетного удара армии РФ
14:14
В декабре США передадут все заказанные системы Vampire Украине
13:53
«ДНР»: в оккупированном Донецке женщины пострадали из-за сброса взрывоопасного предмета
13:48
Четверо гражданских пострадали на Херсонщине из-за обстрела оккупантов
13:37
Наиболее «популярные» маршруты атак российских дронов и ракет показали на картах
13:02
В Донецкой области из-за обстрела РФ в шахте пропал свет: 35 горняков оказались под землей
12:52
Начальники военных администраций Краматорского района получили государственные награды
12:46
Оккупанты за сутки атаковали 10 населенных пунктов Донетчины: есть разрушения
12:45
На военно-морскую базу США прибыл нефтяной танкер из Новороссийска
11:52
В России рассматривают возможность проведения президентских «выборов» на оккупированных территориях
11:38
День святого Николая 2023: дети погибших защитников Донецкой области получили подарки
10:59
В результате ДТП в Харьковской области погибли шесть человек
10:35
В России зафиксировали 150 случаев технических неисправностей самолетов
10:03
В РФ определились с датой президентских выборов
09:59
В РФ при взлете загорелся двигатель самолета
09:40
Школы и садики обеспечены укрытиями на 80%
09:37
На теле Ильи Кивы обнаружено два пулевых ранения — Следком РФ
все новости
ВИДЕО
День святого Николая 2023: дети погибших защитников Донецкой области получили подарки День святого Николая 2023: дети погибших защитников Донецкой области получили подарки
07 декабря, 11:38
«Германия — не союзник Украины»: Россия распространила фейк, перекрутив слова немецкого министра обороны «Германия — не союзник Украины»: Россия распространила фейк, перекрутив слова немецкого министра обороны
06 декабря, 21:19
Пожар в Донецке. Кадр из видео В Донецке прогремели взрывы: в небе виднеется густой дым
06 декабря, 16:49
В оккупированном Луганске взорвали авто «экс-депутата Народного совета «ЛНР». Фото: соцсети В оккупированном Луганске взорвали авто «экс-депутата Народного совета «ЛНР»: он погиб
06 декабря, 15:43
Проблемы с водой в Донецке до сих пор не решили. Фото: Кадр из видео Проблема с водой в Донецке не решается
06 декабря, 10:30
Разделенные войной: Муж в ВСУ, жена с ребенком в Польше. Как найти общий язык ► Разделенные войной: Муж в ВСУ, жена с ребенком в Польше. Как найти общий язык ►
05 декабря, 13:05
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама