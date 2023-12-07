Начальники военных администраций Краматорского района получили государственные награды

Руководителям военных администраций Краматорского района вручили государственные награды. Фото: Донецкая ОВА

По случаю Дня Вооруженных сил Украины заместитель председателя Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин вручил государственные награды начальникам военных администраций Краматорского района. Об этом сообщила Донецкая ОВА.

Отмечается, что награды президента «За оборону Украины» за проявленную самоотверженность при выполнении задач по обеспечению осуществления мер по обороне Украины, защите безопасности населения и интересов государства в связи с широкомасштабной вооруженной агрессией России получили начальник Соледарской ГВА Сергей Гошко, начальник Лиманской ГВА Александр Журавлев, начальник Ильиновской сельской ВА Владимир Маринич, начальник Торецкой ГВА Василий Чинчик и начальник Краматорской районной военной администрации Андрей Панков.

Также награду президента «За оборону Украины» получил директор департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОВА Игорь Бойко и другие сотрудники.

Вадим Филашкин также вручил нагрудные знаки «Знак почета» Донецкой облгосадминистрации начальникам Северской и Часовоярской городских военных администраций Бахмутского района Алексею Воробьеву и Сергею Чаусу.