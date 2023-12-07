Начальники військових адміністрацій Краматорського району отримали державні нагороди

Керівникам військових адміністрацій Краматорського району вручили державні нагороди. Фото: Донецька ОВА

З нагоди Дня Збройних Сил України заступник голови Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін вручив державні нагороди начальникам військових адміністрацій Краматорського району. Про це повідомляє Донецька ОВА.

Зазначається, що нагороди президента «За оборону України» за виявлену самовідданість під час виконання завдань із забезпечення здійснення заходів щодо оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з широкомасштабною збройною агресією Росії отримали начальник Соледарської МВА Сергій Гошко, начальник Лиманської МВА Олександр Журавльов, начальник Іллінівської сільської ВА Володимир Маринич, начальник Торецької МВА Василь Чинчик та начальник Краматорської районної військової адміністрації Андрій Панков.

Також нагороду президента «За оборону України» отримав директор департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВ Ігор Бойко та інші співробітники.

Вадим Філашкін також вручив нагрудні знаки «Знак пошани» Донецької облдержадміністрації начальникам Сіверської та Часовоярської міських військових адміністрацій Бахмутського району Олексію Воробйову та Сергію Чаусу.