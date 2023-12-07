Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Начальники військових адміністрацій Краматорського району отримали державні нагороди

07 грудня 2023, 12:52

Начальники військових адміністрацій Краматорського району отримали державні нагороди

Керівникам військових адміністрацій Краматорського району вручили державні нагороди. Фото: Донецька ОВА Керівникам військових адміністрацій Краматорського району вручили державні нагороди. Фото: Донецька ОВА

З нагоди Дня Збройних Сил України заступник голови Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін вручив державні нагороди начальникам військових адміністрацій Краматорського району. Про це повідомляє Донецька ОВА.

Зазначається, що нагороди президента «За оборону України» за виявлену самовідданість під час виконання завдань із забезпечення здійснення заходів щодо оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з широкомасштабною збройною агресією Росії отримали начальник Соледарської МВА Сергій Гошко, начальник Лиманської МВА Олександр Журавльов, начальник Іллінівської сільської ВА Володимир Маринич, начальник Торецької МВА Василь Чинчик та начальник Краматорської районної військової адміністрації Андрій Панков.

Також нагороду президента «За оборону України» отримав директор департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВ Ігор Бойко та інші співробітники.

Вадим Філашкін також вручив нагрудні знаки «Знак пошани» Донецької облдержадміністрації начальникам Сіверської та Часовоярської міських військових адміністрацій Бахмутського району Олексію Воробйову та Сергію Чаусу.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Донбас Нагороди Краматорський район

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:15
Окупанти оголосили евакуацію цивільних із Нової Каховки
15:12
У російському полоні перебувають 28 тисяч цивільних українців — Лубінець
14:06
«ДНР»: в окупованому Донецьку жінки постраждали через скидання вибухонебезпечного предмета
11:52
У Росії розглядають можливість проведення президентських «виборів» на окупованих територіях
09:15
В окупованому Луганську підлітків навчають військової підготовки для подальшої мобілізації
23:36
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 6 грудня
17:15
«ДНР»: в окупованому Донецьку троє людей постраждали через скидання вибухонебезпечних предметів
16:49
У Донецьку пролунали вибухи: у небі видніється густий дим
15:45
Німеччина передасть Україні майже 200 тисяч снарядів
15:43
В окупованому Луганську підірвали авто «ексдепутата Народної ради «ЛНР»: він загинув
13:57
Про небезпечні модифікації «шахедів» повідомила розвідка Великобританії
13:32
У Краматорську інформатор РФ стежив за ЗСУ через оптичні приціли — СБУ
10:30
Проблема з водою у Донецьку не вирішується
09:54
В окупованому Бердянську стався вибух
09:30
Через російські обстріли на Херсонщині за добу загинуло троє людей, семеро поранені — ОВА
08:25
ЗСУ провели контратаки біля Бахмута та Авдіївки — ISW
08:01
Російським військовим наказали «взяти» Авдіївку до прес-конференції Путіна — ЗМІ
23:19
Донецьк, Луганськ та не тільки: Головні події 5 грудня
17:01
Окупанти обстріляли з «Градів» пункт видачі хліба у Часів Ярі: є загибла, п'ятеро поранених
15:42
Через російський обстріл у Херсоні загинув волонтер у Міжнародний день волонтера
усі новини
16:15
Окупанти оголосили евакуацію цивільних із Нової Каховки
15:45
Поліція знешкодила нові схеми ухилення від військової служби
15:15
На полігоні в Рязанській області стався вибух
15:12
У російському полоні перебувають 28 тисяч цивільних українців — Лубінець
14:57
Трьох бойовиків, які штурмували позиції ЗСУ під Авдіївкою та Бахмутом, засуджені до ув'язнення
14:36
У Селидовому запрацювала лікарня після ракетного удару армії РФ
14:14
У грудні США передадуть усі замовлені системи Vampire Україні
14:06
«ДНР»: в окупованому Донецьку жінки постраждали через скидання вибухонебезпечного предмета
13:48
Четверо цивільних постраждали на Херсонщині через обстріл окупантів
13:37
Найбільш «популярні» маршрути атак російських дронів та ракет показали на картах
13:02
На Донеччині через обстріл РФ у шахті зникло світло: 35 гірників опинилися під землею
12:52
Начальники військових адміністрацій Краматорського району отримали державні нагороди
12:46
Окупанти за добу атакували 10 населених пунктів Донеччини: є руйнування
12:45
На військово-морську базу США прибув нафтовий танкер із Новоросійська
11:52
У Росії розглядають можливість проведення президентських «виборів» на окупованих територіях
10:59
Внаслідок ДТП у Харківській області загинули шестеро людей
10:38
День святого Миколая 2023 року: діти загиблих захисників Донецької області отримали солодкі подарунки
10:35
У Росії зафіксували 150 випадків технічних несправностей літаків
10:03
У РФ визначились із датою президентських виборів
09:59
У РФ при зльоті спалахнув двигун літака
усі новини
ВІДЕО
День святого Миколая 2023 року: діти загиблих захисників Донецької області отримали солодкі подарунки День святого Миколая 2023 року: діти загиблих захисників Донецької області отримали солодкі подарунки
07 грудня, 10:38
«Німеччина – не союзник України»: Росія поширила фейк, перекрутивши слова німецького міністра оборони «Німеччина – не союзник України»: Росія поширила фейк, перекрутивши слова німецького міністра оборони
06 грудня, 21:19
Пожежа у Донецьку. Кадр із відео У Донецьку пролунали вибухи: у небі видніється густий дим
06 грудня, 16:49
В окупованому Луганську підірвали авто «ексдепутата Народної ради «ЛНР». Фото: соцмережі В окупованому Луганську підірвали авто «ексдепутата Народної ради «ЛНР»: він загинув
06 грудня, 15:43
Проблеми з водою у Донецьку досі не вирішили. Фото: Кадр із відео Проблема з водою у Донецьку не вирішується
06 грудня, 10:30
Розділені війною: Чоловік у ЗСУ, жінка з дитиною у Польщі. Як знайти спільну мову ► Розділені війною: Чоловік у ЗСУ, жінка з дитиною у Польщі. Як знайти спільну мову ►
05 грудня, 13:05
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама