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Наиболее «популярные» маршруты атак российских дронов и ракет показали на картах

07 декабря 2023, 13:37

Наиболее «популярные» маршруты атак российских дронов и ракет показали на картах

Украинское аналитическое издание Texty опубликовало карты с маршрутами российских БПЛА и ракет, которыми наносят удары по Украине.

На карту наложили все примерные маршруты воздушных атак оккупантов, которые продолжались с 6 сентября по 3 ноября этого года. На них заметно одну вещь: большинство БпЛА летит из Крыма.

На карте часть маршрутов начинается с оккупированной Херсонщины, но неизвестно, как они летели над территориями, которые сейчас контролирует Россия.

«Некоторые запущенные из Крыма БпЛА повторяют пресловутый средневековый «черный путь», по которому татарская орда совершала набеги, а затем гнала захваченных в Украине невольников на продажу. Если смотреть на карту, напрашивается один вывод: Украина не может чувствовать себя в безопасности, пока не контролирует Крым», — пишет издание.

Два самых популярных пути дронов — они целятся в Староконстантинов, где расположен военный аэродром и в Хмельницкий. Нижний путь проходит рядом с трассой Е50, верхний на стыке областей.

«Можем сказать, что освобождение Крыма более реально, чем деоккупация Донбасса. Ведь, как только ВСУ выйдут к Азовскому морю и смогут уничтожить Крымский мост, полуостров упадет нам в руки, как спелая груша. Потому что российские войска останутся без снабжения. На Донбассе ситуация другая: там развита железнодорожная инфраструктура, по которой Россия может бесконечно поставлять боеприпасы и пополнение», — отмечает издание.

После того как украинские морские дроны почти выгнали Черноморский флот из Севастополя, россиянам стало труднее атаковать «Калибрами». Другие крылатые ракеты семейства Х запускаются с самолетов и летят по прямой.

Баллистические ракеты резко набирают высоту, затем падают на цель, на карте это показано как прямая линия.

«Несмотря на массовость и сложность атак, сейчас агрессор редко достигает цели. Украинская ПВО многокомпонентная и продуманная. По словам Игната, значительную часть сбивают мобильные бригады, которые выезжают на позиции на джипах с пулеметами и прожекторами. Во время последней атаки на Киев мобильные группы сбили 40% Шахедов, сообщал Игнат. Также в войне с дронами эффективно показал себя немецкий «Гепард», — пишут texty.

Напомним, сегодня, 7 декабря, украинская противовоздушная оборона сбила 15 ударных дронов-камикадзе РФ.

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