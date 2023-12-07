Найбільш «популярні» маршрути атак російських дронів та ракет показали на картах

Українське аналітичне видання Texty опублікувало карти з маршрутами російських БПЛА та ракет, якими завдають ударів по Україні.

На карту наклали всі зразкові маршрути повітряних атак окупантів, які тривали з 6 вересня до 3 листопада цього року. На них помітно одну річ: більшість БПЛА летить із Криму.

На карті частина маршрутів починається з окупованої Херсонщини, але невідомо, як вони летіли над територіями, які контролює Росія.

«Деякі запущені з Криму БпЛА повторюють горезвісний середньовічний «чорний шлях», яким татарська орда робила набіги, а потім гнала захоплених в Україні невільників на продаж. Якщо дивитися на карту, напрошується один висновок: Україна не може почуватися у безпеці, доки не контролює Крим», — пише видання.

Два найпопулярніші шляхи дронів — вони ціляться в Старокостянтинів, де розташований військовий аеродром і Хмельницький. Нижній шлях проходить поруч із трасою Е50, верхній на стику областей.

«Можемо сказати, що звільнення Криму реальніше, ніж деокупація Донбасу. Адже, як тільки ЗСУ вийдуть до Азовського моря і зможуть знищити Кримський міст, півострів упаде нам у руки, як стигла груша. Тому що російські війська залишаться без постачання. На Донбасі ситуація інша: там розвинена залізнична інфраструктура, через яку Росія може нескінченно постачати боєприпаси та поповнення», — зазначає видання.

Після того, як українські морські дрони майже вигнали Чорноморський флот із Севастополя, росіянам стало важче атакувати «Калібрами». Інші крилаті ракети сімейства Х запускаються з літаків і летять прямо.

Балістичні ракети різко набирають висоту, потім падають на ціль, на карті це показано як пряма лінія.

«Незважаючи на масовість та складність атак, зараз агресор рідко досягає мети. Українська ППО багатокомпонентна та продумана. За словами Ігната, значну частину збивають мобільні бригади, які виїжджають на позиції на джипах із кулеметами та прожекторами. Під час останньої атаки на Київ мобільні групи збили 40% Шахедів, повідомляв Ігнат. Також у війні з дронами ефективно показав себе німецький Гепард, — пишуть texty.

Нагадаємо, сьогодні, 7 грудня, українська протиповітряна оборона збила 15 ударних дронів-камікадзе РФ.