Оккупанты объявили эвакуацию гражданских из Новой Каховки

Оккупанты призывают жителей Новой Каховки эвакуироваться. Фото: Соцсети

Оккупационная администрация Новой Каховки в Херсонской области объявила о «добровольной» эвакуации жителей.

«Для всех желающих будут проводиться плановые мероприятия по добровольной эвакуации с территории Новокаховского городского округа», — говорится в сообщении администрации.

Отмечается, что эвакуация проводится в связи с тем, что населенные пункты находятся в 15-километровой зоне левого берега Днепра на линии боевого столкновения. Эвакуацию проведут «для желающих добровольно выехать на безопасную территорию и не имеющих возможности уехать самостоятельно».



Эвакуацию проведут 13 декабря.



«Россияне объявили об эвакуации населения из оккупированной Новой Каховки. Те, кто хочет, чтобы их вывезли на «безопасную территорию», должны зарегистрироваться и 13 декабря собраться возле больницы», — написал в Facebook депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.



Пока неизвестно, куда оккупанты планируют эвакуировать людей. По словам Хланя, во время прошлых эвакуаций люди оказывались в «наиболее депрессивных районах России».