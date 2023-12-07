Окупанти оголосили евакуацію цивільних із Нової Каховки

Окупанти закликають мешканців Нової Каховки евакуюватись. Фото: окупаційна адміністрація

Окупаційна адміністрація Нової Каховки на Херсонщині оголосила про «добровільну» евакуацію мешканців.



«Для всіх бажаючих проводитимуться планові заходи щодо добровільної евакуації з території Новокаховського міського округу», — йдеться у повідомленні адміністрації.



Зазначається, що евакуація проводиться у зв'язку з тим, що населені пункти знаходяться в 15-кілометровій зоні лівого берега Дніпра на лінії боєвого зіткнення. Евакуація буде організована для тих, «хто бажає добровільно виїхати на безпечну територію і не має змоги виїхати самостійно».

Евакуація буде проводитись 13 грудня.



«Росіяни оголосили про евакуацію населення з окупованої Нової Каховки. Ті, хто хоче, щоб їх вивезли на «безпечну територію», мають зареєструватися та 13 грудня зібратися біля лікарні», — написав у Facebook депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.



Поки що невідомо, куди окупанти планують евакуювати цивільних. За словами Хланя, під час минулих евакуацій люди опинялися у «найдепресивніших районах Росії».