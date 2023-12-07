В Новогродовке более недели ищут женщину, которая оказалась под завалами дома

В Новогродовке ищут женщину, которая из-за обстрелов с семьей оказалась под завалами. Фото: Игорь Мороз

В Новогродовке с 30 ноября не могут найти тело женщины, которая вместе с мужем и дочерью оказалась под завалами дома в результате обстрела оккупантов. Об этом рассказал начальник отдела коммуникации Главного управления полиции в Донецкой области Александра Гаврилко, передает Суспільне. Донбас.



Известно, что 6 декабря с помощью ДНК-анализа идентифицировали ее супруга, 35-летнего мужчину, а 4 декабря под завалами нашли дочь.





На данный момент завалы дома разобраны, однако поисковые работы продолжаются. Так, привлечены 26 человек и 9 единиц техники, из них от ГСЧС — 9 человек и три единицы техники.



«Спасатели совместно с волонтерами Павлоградский поисково-спасательный кинологический отряд «Антарес», сотрудниками Национальной полиции и коммунальными службами продолжают проводить дополнительные поисковые работы по поиску тела погибшей женщины», — рассказала представитель управления ГСЧС Донецкой области Вероника Бахал.



Войска Россиии в ночь на 30 ноября обстреляли Покровский район ракетами системы С-300. Под атаку попали Покровск, Новогродовка и Мирноград.



В Новогродовке ракета попала в трехэтажный жилой дом, частично разрушив его. Под завалами оказались люди. На данный момент найдены тела трех человек, включая ребенка.



В Новогродовке объявлен траур по погибшим в результате атаки. Он продлится с понедельника, 4 декабря, до среды, 6 декабря.