У Новогродівці більше тижня шукають жінку, яка опинилася під завалами будинку

У Новогродівці шукають жінку, яка через обстріл із сім'єю опинилася під завалами. Фото: Ігор Мороз

У Новогродівці з 30 листопада не можуть знайти тіло жінки, яка разом із чоловіком та дочкою опинилась під завалами будинку внаслідок обстрілу окупантів. Про це розповів начальник відділу комунікації Головного управління поліції на Донеччині Олександра Гаврилка, передає Суспільне. Донбас.



Відомо, що 6 грудня за допомогою ДНК-аналізу ідентифікували її чоловіка, 35-річного чоловіка, а 4 грудня під завалами знайшли дочку.





Наразі завали будинку розібрані, проте пошукові роботи продовжуються. Так, залучено 26 осіб та 9 одиниць техніки, з них від ДСНС — 9 осіб та три одиниці техніки.



«Рятувальники спільно з волонтерами Павлоградський пошуково-рятувальний кінологічний загін «Антарес», співробітниками Національної поліції та комунальними службами продовжують проводити додаткові пошукові роботи з пошуку тіла загиблої жінки», — розповіла представник управління ДСНС Донецької області Вероніка Бахал.



Війська Росії в ніч проти 30 листопада обстріляли Покровський район ракетами системи С-300. Під атаку потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград.



У Новогродівці ракета потрапила до триповерхового житлового будинку, частково зруйнувавши його. Під завалами опинилися люди. На даний момент знайдено тіла трьох осіб, включаючи дитину.



У Новогродівці оголошено жалобу за загиблими внаслідок атаки. Він триватиме з понеділка, 4 грудня, до середи, 6 грудня.