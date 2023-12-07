Переселенка с Донецкой области осталась без убежища в Киеве

Полицейские Киева помогли найти убежище 82-летней переселенке с Донецкой области, одинокой оставшейся на улице. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Как говорится в сообщении, в полицию Киева позвонила местная жительница и сообщила, что на одной из улиц она обнаружила одинокую пожилую женщину с вещами, которая нуждается в помощи и убежище.

82-летняя пенсионерка из-за войны была вынуждена покинуть свой дом на Донетчине и по приглашению своих знакомых в конце лета приехала в столицу. Однако на днях последние выехали из арендованной квартиры, а женщину с вещами покинули на улице.

Бабушка одинокая, семьи или других знакомых у нее нет.

Правоохранители привлекли к сотрудничеству социальные службы и устроили пожилую женщину в пансионат, где она сможет находиться неограниченное количество времени и получать все необходимые услуги. Об обстоятельствах, при которых человек оказался на улице, проводится проверка.



