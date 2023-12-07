Переселенка з Донецької області залишилася без притулку у Києві

Поліцейські Києва допомогли знайти притулок 82-річній переселенці з Донецької області, яка самотньою залишилася на вулиці. Про це повідомляє Національна поліція України.

Як йдеться у повідомленні, до поліції Києва зателефонувала місцева мешканка та повідомила, що на одній із вулиць вона виявила самотню жінку похилого віку з речами, яка потребує допомоги та притулку.

82-річна пенсіонерка через війну була змушена залишити свій будинок на Донеччині та на запрошення своїх знайомих наприкінці літа приїхала до столиці. Проте днями останні виїхали із орендованої квартири, а жінку з речами покинули на вулиці.

Бабуся самотня, сім'ї чи інших знайомих у неї немає.

Правоохоронці залучили до співпраці соціальні служби та влаштували жінку похилого віку до пансіонату, де вона зможе перебувати необмежену кількість часу та отримувати всі необхідні послуги. Про обставини, за яких людина опинилась на вулиці, проводиться перевірка.



