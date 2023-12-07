«ДНР»: В Горловке погиб 13-летний мальчик в результате обстрела

Последствия обстрела Горловки. Фото: Иван Приходько

В захваченной РФ Горловке погиб 13-летний мальчик в результате обстрела. Об этом сообщил глава оккупационной администрации города Иван Приходько в своем телеграм-канале.



По его словам, в поселке шахты «Кочегарка» произошло прямое попадание в дом, в котором находился мальчик Илья.



Отмечается, что в результате обстрела поврежден дом по адресу: ул. Филина, 44 и гараж по адресу: ул. Циолковского, 33 (поселок шахты «Кочегарка», Центрально-Городской район Горловки).



Также поврежден дом по адресу: ул. Гречко, 34а (поселок шахты им. Гагарина, Никитовский район Горловки).