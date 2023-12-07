Донецк снова переходит на подачу воды через день

Оккупированный Донецк снова переходит на график подачи воды через день.

Согласно сообщению подконтрольного «ДНР» предприятия «Вода Донбасса», сокращен график подачи водоснабжения: вода будет подаваться через день с 17:00 до 21:00.

Жители Донецка получили смс-рассылку от водоканала о том, что сегодня вечером воду дадут в пять из девяти районов Донецка.

Так, водоснабжение сегодня осуществляется частично в Куйбышевском, Ленинском, Кировском и Пролетарском районах и во всем Буденновском районе.

При этом воды сегодня не дождутся жители Ворошиловского, Калининского, Киевского и Петровского районов.

Накануне подконтрольная «ДНР» «Вода Донбасса» сообщала:

«В связи со снижением температуры воздуха увеличился расход воды в котельных и внутридомовых системах отопления. Чтобы восполнить недостаток теплоносителя необходимо скорректировать подачу воды на жилые дома».

Напомним, осенью Донецк смог перейти на ежедневный график подачи воды за счет построенного Россией водовода из реки Дон. Например, в Ворошиловском районе воду давали с 15:00 до 7:30.