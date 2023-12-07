«ДНР»: У Горлівці загинув 13-річний хлопчик внаслідок обстрілу

Наслідки обстрілу Горлівки. Фото: Іван Приходько

У захопленій РФ Горлівці загинув 13-річний хлопчик унаслідок обстрілу. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації міста Іван Приходько у своєму телеграм-каналі.



За його словами, у селищі шахти «Кочегарка» сталося пряме влучання у будинок, де знаходився хлопчик Ілля.



Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджено будинок за адресою вул. Філіна, 44 та гараж за адресою: вул. Ціолковського, 33 (селище шахти «Кочегарка», Центрально-Міський район Горлівки).



Також пошкоджено будинок за адресою вул. Гречка, 34а (селище шахти ім. Гагаріна, Микитівський район Горлівки).