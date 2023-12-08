ПВО уничтожило все ракеты еще на подлете в столицу — КГВА

После продолжительной паузы в 79 дней россияне возобновили удары крылатыми ракетами с бортов стратегической авиации Ту-95МС по Киеву. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.



«Предварительно около десяти бомбардировщиков-ракетоносцев выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55 из района города Энгельс, саратовской области. Воздушная тревога в столице продолжалась около двух часов. Но ни одна враждебная цель не достигла города», — уточнили в КГВА.



В городской военной администрации столицы добавили, что силами и средствами ПВО все ракеты, летевшие в направлении Киева, были уничтожены еще на подлете в столицу.



«Информация о жертвах и разрушениях отсутствует! Как вы видите, враг дождался своего времени и начал снова применять стратегическую авиацию для атак на мирные города», — отметили в Киевской городской военной администрации.



В то же время начальник КОВА (Киевская областная военная администрация) Руслан Кравченко заявил, что результате падения обломков сбитых вражеских целей по состоянию на 8:45 уже есть информация о повреждении частных домов в нескольких общинах области.



«В домах выбиты окна, частичные разрушения стен. Аварийные службы уже работают. Более подробная информация о повреждениях – впоследствии», — рассказал начальник КОВА.



Ранее появилась информация, что российские оккупанты нанесли ночью шесть ударов по Харькову ракетами С-300, в результате обстрелов получила ранение женщина 36 лет и мужчина 25 лет, который был госпитализирован в медицинское учреждение.