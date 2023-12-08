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ПВО уничтожило все ракеты еще на подлете в столицу — КГВА

08 декабря 2023, 09:09

ПВО уничтожило все ракеты еще на подлете в столицу — КГВА

После продолжительной паузы в 79 дней россияне возобновили удары крылатыми ракетами с бортов стратегической авиации Ту-95МС по Киеву. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

«Предварительно около десяти бомбардировщиков-ракетоносцев выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55 из района города Энгельс, саратовской области. Воздушная тревога в столице продолжалась около двух часов. Но ни одна враждебная цель не достигла города», — уточнили в КГВА.

В городской военной администрации столицы добавили, что силами и средствами ПВО все ракеты, летевшие в направлении Киева, были уничтожены еще на подлете в столицу.

«Информация о жертвах и разрушениях отсутствует! Как вы видите, враг дождался своего времени и начал снова применять стратегическую авиацию для атак на мирные города», — отметили в Киевской городской военной администрации. 

В то же время начальник КОВА (Киевская областная военная администрация) Руслан Кравченко заявил, что результате падения обломков сбитых вражеских целей по состоянию на 8:45 уже есть информация о повреждении частных домов в нескольких общинах области.

«В домах выбиты окна, частичные разрушения стен. Аварийные службы уже работают. Более подробная информация о повреждениях – впоследствии», — рассказал начальник КОВА.

Ранее появилась информация, что российские оккупанты нанесли ночью шесть ударов по Харькову ракетами С-300, в результате обстрелов получила ранение женщина 36 лет и мужчина 25 лет, который был госпитализирован в медицинское учреждение. 

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Ракетная атака ракеты Х-101/555/55

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