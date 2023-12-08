Оккупанты нанесли шесть ударов по Харькову ракетами С-300. Фото: Facebook

Российские оккупанты нанесли ночью шесть ударов по Харькову ракетами С-300, в результате обстрелов получила ранение женщина 36 лет и мужчина 25 лет, который был госпитализирован в медицинское учреждение. Об атаке на город сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



«Зафиксированы попадания на детскую площадку, повреждены жилые дома, учебное заведение, около 20 автомобилей. Все — исключительно гражданские объекты», — отметил Синегубов.



По словам главы Харьковской ОВА, артиллерийским и минометным обстрелам врага в течение суток также подверглись более 17 населенных пунктов области.

Оккупанты нанесли шесть ударов по Харькову ракетами С-300. Фото: Facebook

В 00:46 8 декабря произошел обстрел (предварительно КАБ) села Куриловка Купянского района. В результате обстрела горели два этажа 5-этажного жилого дома.



Около 16 часов 7 декабря произошел обстрел села Подолы Купянского района. Ранения получили трое гражданских: мужчина 56 лет и женщины 50 и 69 лет. На Купянском направлении украинские защитники отразили семь атак в окрестностях Синьковки.

Оккупанты нанесли шесть ударов по Харькову ракетами С-300. Фото: Facebook

Напомним, ночью 5 декабря 2023 года, российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру города Селидово, ориентировочно в 01 час. 00 мин. произошел обстрел четырьмя ракетами С-300.